Contract de 7,3 milioane de lei pentru eliminarea levigatului de la Pata Rât

Câștigatorul licitației va trebui sa preia concentratul de la statia de epurare a levigatului din vecinatatea depozitului de deseuri de la Pata Rât, municipiul Cluj-Napoca, respectiv din bazinul de concentrat. Preluarea concentratului se va face zilnic, iar volumul maxim preluat va fi de 50 mc zilnic.

Colectarea, transportul si eliminarea concentratului se va realiza pe toata perioada de functionare a statiei de epurare a levigatului de la depozitul de deseuri Pata Rât, statie de epurare care va functiona… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

