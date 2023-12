Contract cu dedicație la Șantierul Naval 2 Mai Ministerul Economiei deține la malul marii o hala, numita pompos șantier naval, din care scoate un profit anual de cateva zeci de mii de lei. Șantierul Naval 2 Mai, companie care iși desfașoara activitatea intr-o hala la malul marii, cu 8 angajați, a semnat un contract de asistența juridica cu Tuca Zbarcea și Asociații in valoare de 50.000 de euro, cu posibilitați multiple de a se majora ulterior (dubla sau tripla), ne relateaza o sursa bine cunoscatoare a realitaților din respectiva societate. A fost dat cu dedicație, direct, pe ascuns, fara a se respecta nici cea mai mica procedura. Nu a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

