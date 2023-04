Stiri pe aceeasi tema

- Condamnat dupa ce a pus pe roate o „afacere de familie" cu droguri, un traficant incearca sa iasa mai repede de dupa gratii. El a profitat de deciziile Curtii Constitutionale referitoare la prescriptii, inaintand o contestatie in anulare impotriva sentintei. A scapat de doua dintre acuzatiile aduse…

- SENTINTA DEFINITIVA… Condamnat, in prima instanta, la 7 ani si jumatate de inchisoare cu executare, fostul politist de frontiera Lucian Andriuta reuseste sa scape cu o pedepasa mult mai blanda la Curtea de Apel Iasi. Judecatorii ieseni au decis condamnarea acestuia la numai 3 ani de inchisoare si 3…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au finalizat cercetarea specifica in apelul dosarului privind cel mai grav accident din istoria Autostrazii Bucuresti Constanta.Magistratii se vor pronunta asupra cauzei in ultima zi din aceasta luna Oricare va fi decizia Curtii de Apel Bucuresti, aceasta va…

- Judecatorii de la Tribunalul Argeș au dat in seara zilei de vineri 10 martie sentința in cazul lui Viorel Letcan, barbatul de 53 de ani din comuna argeșeana Bascov care și-a masacrat familia in august 2022.

- IN AȘTEPTARE… Condamnați de Tribunalul Vaslui dupa ce au fost acuzați de omor și tentativa de omor, frații Maftei din Horga iși vor afla, curand, sentința finala. In schimb, pana atunci magistrații Curții de Apel au decis sa-i țina in arest preventiv. Și asta dupa ce, in prima instanța, Tribunalul Vaslui…

- Procurorii investigheaza scurgerile de pe Moldova-Leaks, dar ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, deocamdata nu a fost audiat. „Se investigheaza situația concreta”, a spus ministrul la In Profunzime, transmite unimedia. „Din cite cunosc au loc investigații. IGP, sub conducerea PCCOCS investigheaza.…

- Reclamata de mai multe cliente care au suferit de pe urma intervențiilor chirurgicale, Svetlana Mereuța, alias „Dr. Lana”, a primit recent primul verdict in instanța. Judecatoria Sectorului 2 a condamnat-o pe Svetlana Mereuța la un an și șase luni de inchisoare sub supraveghere „pentru savarsirea infractiunii…

- Curtea de Apel de Apel Suceava a admis miercuri contestația șefei Secției de Oncologie a Spitalului Județean Suceava, medicul Anca Dumitrovici Abaneh, impotriva masurii arestarii preventive și a dispus plasarea acesteia in arest la domiciliu pentru 25 de zile.Arestata preventiv pe 20 ianuarie, doctorița…