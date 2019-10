La nivel national, comertul ilegal cu tigarete a ajuns, astfel, la 10,5%, in scadere cu 3,2 puncte procentuale comparativ cu luna iulie a acestui an, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, din punct de vedere al distributiei pe regiuni, Nord-Est ramane si in septembrie cea mai afectata de comertul ilegal, desi se afla in scadere cu 0,9 puncte procentuale, pana la 28,6%. In schimb, cea mai mare scadere se inregistreaza in Regiunea Sud-Vest, unde piata neagra s-a redus cu 9,4 puncte procentuale, pana la 12,9%, iar alte diminuari semnificative sunt consemnate in Vest (6 p.p. pana la 15,8%)…