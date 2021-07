Contorizare separată la gaze. Cum aduci coloana pe casa scării Tot mai multi craioveni aleg solutii alternative la incalzirea in sistem centralizat. Motivele sunt diferite, din ratiuni financiare, dar si de confort. In primul rand, noul furnizor Termo Urban a crescut pretul la gigacalorie, din toamna dispare subventia la caldura, iar proprietarii vor fi obligati sa-si monteze repartitoare de costuri. In al doilea rand, locatarii legati de sistemul centralizat de incalzire sunt nemultumiti de modul de furnizare a caldurii si a apei calde in Craiova. „Foarte multe blocuri aleg sa-si traga coloana de gaz separata. Noi avem un volum de munca destul de mare comparativ… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

