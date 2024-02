Continuăm acțiunile preventiv-educative în rândul elevilor! Astazi, 12 februarie a.c., jandarmii salajeni au desfașurat o activitate preventiv-educativa la Centrul Școlar Pentru Educație Incluziva Șimleu Silvaniei. Temele prezentate au vizat: – aspecte privind contravenția și infracțiunea – prevenirea și limitarea victimizarii in randul elevilor – violența fizica și verbala – vizionarea filmului cu caracter preventiv „Cheia e la tine!” – prevederile legislative privind substanțele interzise – aspecte despre bullying – prezentarea atribuțiilor Jandarmeriei Romane Totodata, au fost prezentate și mijloace de intervenție specifice jandarmeriei. Activitatea… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

