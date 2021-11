Astazi, 18 noiembrie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit datelor centralizate de autoritați: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 23560 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:21143 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 786 Numar persoane in carantina la domiciliu:785 Numar persoane aflate in izolare la domiciliu: 1340 Numar persoane testate in ultimele 24 ore: 522 teste, din care 378 teste rapide antigen și 144 RT-PCR Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele…