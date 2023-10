Stiri pe aceeasi tema

„Nu reușesc sa va gasesc. Nu raspundeți la telefon, la mesaj. Va inmanez asta: 1,6 tone pe ora amprenta de carbon din cauza ca blocați proiectele de fluidizare a traficului. Vi-l inmanez. Dați-mi un termen, o ora. Vreau sa ne vedem sa discutam.", a spus Robert Negoița. Edilul general nu a vrut…

- Un nou scandal intre primarul Capitalei Nicușor Dan și primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a izbucnit marți in fața Parcului IOR. Primarul Sectorului 3 i-a reproșat lui Nicușor Dan ca nu ii raspunde la telefon, in timp ce acesta susținea o conferința de presa.Primarul Capitalei a anunțat ca Politia…

- Primarul Sectorului 1 a transmis ca a incasat la bugetul de stat peste 20 de milioane de lei, din venituri ilicite de la 34 de baruri, restaurante și terase din centrul Bucureștiului. Patronii acestora au ignorat dispozițiile Poliției Locale Sector 1 de suspendare a activitații.

- Horia Tomescu a anuntat ca a renuntat la functia de viceprimar USR al Capitalei, din motive personale. „Dragi bucuresteni, astazi este ziua in care am pus punct celei mai importante perioade din cariera mea politica, cea de viceprimar USR al Capitalei. Motivele sunt unele personale pentru ca dupa cum…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan. A afirmat, joi seara, ca s-au facut lcurari la reteaua de termificare din oras, iar ”iarna asta o sa fie mai bine decat iarna trecuta”. ”In mandatul trecut, media a fost cam de 15 – 17 km pe an. Noi am facut in 2021 28 – vorbesc de reteaua principala – in 2022…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la New York, ca masurile fiscale pregatite de Guvern nu vor rezolva toate problemele sistemice pe care Romania le are de 30 de ani, dar este un pas in directia buna.Iohannis a fost intrebat, miercuri, la New York, despre masurile fiscale pregatite…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, ii cere primarului Capitalei, Nicusor Dan, sa actioneze in instanta pentru anularea deciziei de retrocedare a 12 hectare din Parcul IOR si ii propune o intalnire, pentru a gasi o solutie in acest caz, sau sa renunțe la funcția de primar.

- In ultimii doi ani, au izbucnit 20 de incendii pe bucata retrocedata din Parcul IOR, a declarat marți seara, 29 august, viceprimarul Sectorului 3, Lucian Judele, cand un nou incendiu a avut loc in doilea cel mai mare parc din București.„Au fost 13 incendii in 2023 si 7 incendii in 2022. Se vede clar…