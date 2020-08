Continuă saga negocierilor post-Brexit: Un acord pare tot mai improbabil Obtinerea unui acord post-Brexit între Uniunea Europeana si Marea Britanie pare &"improbabila&" în acest moment, a declarat vineri dupa-amiaza negociatorul UE, Michel Barnier, transmite agentia Bloomberg citata de Mediafax.



O noua sesiune de negocieri între Marea Britanie si Uniunea Europeana a avut loc saptamâna aceasta.



&"În acest moment, un acord între Marea Britanie si UE pare improbabil. De multe ori, saptamâna aceasta, a parut ca mergem înapoi, nu înainte&", a afirmat Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

