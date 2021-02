Continuă să crească numărul pacienților la ATI și alți peste 50 de oameni au murit de coronavirus Alți 52 de romani au murit dupa ce s-au infectat cu coronavirus, printre care și o persoana cu varsta intre 20 și 29 de ani. La ATI sunt 968 de pacienți. Director din Primaria Timișoara, acuzat ca a trimis la București un BMW al instituției ca sa-i aduca prietena Pana astazi, 21 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 779.695 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 724.333 de pacienți au fost declarați vindecați. Situație scandaloasa in județul Argeș. Lemne, transportate ilegal cu mașina de gunoi In urma testelor efectuate la nivel național, fața… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

