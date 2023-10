Continuă războiul cu Romtsa! Dan Air renunță la Brașov și se mută la Bacău Oficialii companiei aeriene Dan Air vor anunța miercuri, 1 noiembrie, ca nu este de acord cu o decizie a Aeroportului Internațional Brașov. Dan Air va organiza miercuri, 1 noiembrie, o conferința de presa in care va anunța incetarea operațiunilor de la Brașov și mutarea curselor pe aeroportul din Bacau. Conferința de presa are loc in contextul anunțului facut de Aeroportul Internațional Brașov, in urma intalnirii cu reprezentanții Romatsa, cu privire la decizia de amanare a extinderii orarului de funcționare al aeroportului pentru luna ianuarie 2024. Programul Aeroportului International Brasov-Ghimbav… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- „DAN AIR anunta incetarea operatiunilor de la Brasov si mutarea curselor pe aeroportul din Bacau”, transmite, marti, compania aeriana, anuntul fiind facut in contextul in care autoritatile din Brasov au anuntat ca amana extinderea orarului de functionare al aeroportului pentru luna ianuarie 2024. In…

- La inceputul saptamaniii, la Bucuresti, au avut loc discutii pe tema programului actual al Aeroportului International Brasov-Ghimbav . Modul in care se desfasoara activitatea Aeroportului International Brasov-Ghimbav si necesitatile identificate la nivelul tuturor institutiilor implicate in functionarea…

- Programul redus de operare al aeroportului Brasov il face nefezabil si neprofitabil pentru operatorii aerieni, sustin reprezentantii unei companii aeriene intr-un comuncat remis cotidianul.ro. Programul de doar 12 ore este consecinta lipsei controlorilor de trafic aerian ROMATSA care sa asigure serviciile…

