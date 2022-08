Stiri pe aceeasi tema

- Votul consilierilor locali PSD impotriva proiectul inițiat de primarul Cristian Matei, cu privire la strada Margaretelor, a starnit controverse printre aleșii locali. Citește și: Paul Nastase (PNL Turda): ”Nu ințeleg votul impotriva proiectelor ce vizeaza dezvoltarea orașului” ”Dragi turdeni, P.S.D.…

- Consilierii turdeni au aprobat majorarea tarifelor practicate de societatea Domeniul Public Turda SA pentru mai multe categorii de lucrari care vizeaza lucrarile la strazi, amenajarea și intreținerea spațiilor situate in zona strazilor, prețurile pentru materialul dendrofloricol necesar spațiilor verzi,…

- Potaissa Turda va evolua miercuri, 10 august, pe terenul celor de la Dinamo București, intr-o partida amicala. Turdenii au fost invitați de catre Dinamo pentru a disputa acest amical, in care campioana Romaniei iși va prezenta lotul pentru sezonul 2022-2023. Potaissa Turda va disputa primul turneu amical…

- Noi acte de vandalism au fost sesizate la Turda, de aceasta data pe malul Arieșului in zona strazii Constructorilor. Banci rupte, mizerie aruncata la intamplare, coșuri de gunoi deteriorate, sunt doar cateva din aspectele semnalate. Parca au trecut vandalii pe acolo, nu oamenii civilizați care știu…

- PMP Turda il acuza pe primarul Cristian Matei ca incearca sa dea vina pe consilierii turdeni ca ar fi aprobat mutarea statuii lui Avram Iancu din zona pietonala care este in centrul localitații, deși Consiliul Local nu ar fi discutat sau aprobat niciodata așa ceva. ”Primarul PNL Matei Cristian incearca…

- Curtea de Apel Galați a anulat hotararea Consiliului Local prin care viceprimarul Alexandra Tataru a fost desemnata ca mandatar la societatea Parking. Hotararea fusese adoptata anul trecut de majoritatea PNL-USR fara sa se țina cont de raportul negativ al compartimentului de specialitate, nefiind acordat…

- Reabilitarea strazii Tarpiului, cea mai lunga din Bistrița, are costuri de autostrada. In patru ani, costurile sale au crescut cu nu mai puțin de 8 milioane de lei. In total, strada „inghite” 20 de milioane de lei și este „in chinurile facerii” de ani buni. Consilierii locali ai municipiului Bistrița…

- Consilierii locali timișoreni au gasit un nou subiect de disputa, acest timp de discuții oferind tot mai multe motive de zambete pentru cetațenii care iși urmaresc aleșii. Marți, cațiva dintre aceștia s-au chestionat pe tema albinuțelor, bondarilor, a pajiștilor urbane și a parcurilor pe care primarul…