Continua criza la FC Barcelona! Echipa pregatita de Xavi nu a reușit sa se impuna in meciul din La Liga și a ajuns astfel la 3 partide fara victorie, in toate competițiile. Seria slaba a catalanilor a inceput la meciul cu revelația Girona, care a fost pierdut de echipa „blaugrana” cu scorul de 2-4. A […] The post Continua criza la FC Barcelona! „Catalanii”, doar egal cu Valencia. Au ajuns la 3 meciuri fara victorie appeared first on Antena Sport .