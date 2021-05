Stiri pe aceeasi tema

- Gimnasta Larisa Iordache s-a calificat, la JO de la Tokyo, dupa ce a ocupat al doilea loc calificativ la individual-compus, la Campionatul European, gazduit de Basel. Incalificarile de miercuri, Larisa Iordache s-a clasat pe locul IV. In finalele pe aparate, Iordache va concura la individual-compus…

- Dupa calificarea Larisei Iordache la Jocurile Olimpice, Federatia Româna de Gimnastica a dezvaluit ca sportiva sufera de o infecție la nivelul rinichilor. Gimnasta ar fi concurat miercuri la Campionatele Europene de la Basel cu o "stare subfebrila".Gimnasta Larisa Iordache s-a…

- Coreea de Nord a argumentat decizia prin faptul ca dorește astfel sa iși protejeze sportivii de COVID-19, in contextul in care susține ca nu are infectați, deși experții spun ca acest lucru e puțin probabil.Coreea de Nord a anunțat ca nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din cauza riscurilor…

- Halterofilii moldoveni fac ultimele pregatiri pentru Campionatul European, turneu care va conta pentru calificarea la Olimpiada de la Tokyo. La competiția continentala vor participa 9 halterofili din țara noastra, 5 la masculin și 4 la feminin.

- Naționala de handbal feminin a Romaniei va urmari din fata micilor ecrane Olimpiada de la Tokyo, dupa ce a ratat calificarea intre cele 12 echipe care vor lua startul la competiția suprema, Jocurile Olimpice.

- REȘIȚA – Marșaluitorii reșițeni vor participa sambata la Campionatul Național de 50 de km marș pentru seniori și tineret, concurs ce va avea loc la Dudince, in Slovacia! „Va fi o competitie organizata de European Athletics, un concurs de traditie aflat la cea de-a 40-a editie in orasul respectiv. Concursul…

- Cristian Pletea, 20 de ani, sportiv din lotul național al Romaniei, participa in aceste zile la turneul de tenis de masa WTT Middle East Hub – WTT Star Contender, la Doha, in Qatar. Intr-o inregistrare difuzata pe retelele de socializare, constanțeanul il injura pe adversarul sau, taiwanezul Cheng-Ting…

- Premierul nipon Yoshihide Suga a declarat vineri ca noul presedinte al Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo ar trebui ales in mod transparent si in baza unor reguli foarte clare, scrie Reuters preluat de agerpres. Suga a declarat ca se asteapta sa vada rapid o noua structura…