- Distanța prea mica dintre paturile de la terapie intensiva, constatata in urma controalelor DSP, ISU și ISCIR din unitațile medicale, dupa tragedia de la Piatra Neamț, este o problema veche a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Craiova. Aceasta era constatata și in 2019, in raportul Corpului de Control…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu face angajari la Secția ATI COVID. Au fost publicate anunțuri pentru incadrarea de asistenți medicali, asistenți medicali debutanți, infirmiere și o ingrijitoare. Selecția de personal nou a inceput de miercuri și se va incheia saptamana viitoare. Pentru cinci…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a cumparat al doilea aparat de tip PCR pentru efectuarea de teste COVID. Echipamentul a ajuns deja la unitatea medicala și este folosit de catre salariații Laboratorului de genetica moleculara. Dumitru Vienescu, managerul Spitalului Județean de Urgența din…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu intenționeaza sa creasca numarul de paturi de la Secția ATI COVID. In aces sens au fost facute demersuri pentru creșterea numarului de paturi de la 12 la 16. La nivelul secției in ultimele luni nu au prea fost locuri libere. Abia saptamana aceasta s-au eliberat…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu angajeaza un medic specialist pneumolog. Acesta va lucra in cadrul Compartimentului Pneumologie, din Secția Medicala I. Va avea loc o selecție de dosare, urmand sa nu mai fie organizat un concurs. Daca va fi nevoie, va fi programat și un interviu pentru departajarea…

- Trei medici din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, infectați cu coronavirus și care figurau ca internați la Secția Boli Infecțioase, au plecat sa doarma acasa. Direcția de Sanatate Publica Gorj a efectuat joi noapte un control, iar trei doctorițe, paciente COVID, lipseau din saloane.…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu au dispus efectuarea unei anchete interne la Secția Psihiatrie, unde un pacient de 35 de ani s-a spanzurat. Barbatul a fost adus și internat in cadrul secției in cursul zilei de luni. Tanarul a fost escortat de poliției la spital. Pacientul era…