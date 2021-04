Continental achiziţionează o nouă clădire în Timişoara şi îşi extinde capacitatea de producţie Continental a achizitionat o cladire noua care include hala de productie si birouri, situata in Parcul Industrial Freidorf Timisoara, in vederea imbunatatirii infrastructurii, a logisticii, depozitarii si procesului de livrare a produselor finite, se arata intr-un comunicat de presa al companiei.



In noul amplasament, inginerii vor dezvolta produse si tehnologii inovatoare si se vor introduce in productie noi sortimente de articole destinate si altor industrii decat cea de automotive.



"Continental isi transfera o parte din activitatile sale de dezvoltare la Timisoara intr-un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- In ultimii 10 ani, Continental a investit peste 50 de milioane de euro in fabrica de conducte de aer condiționat și curele de transmisie din Timișoara. Nemții anunța achiziția unei noi cladiri care sa ajute la imbunatațirea infrastructurii in locație, a logisticii, depozitarii și procesului de livrare…

- Grupul german Continental se extinde la Timișoara, dupa ce a achiziționat o noua cladire de producție pentru unitatea Contitech, in parcul industrial din Freidorf. Odata cu aceasta achiziție se va extinde și gama produselor realizate aici. Noua cladire ajuta la imbunatațirea infrastructurii in locație,…

