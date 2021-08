Context dificil: La ce se așteaptă șeful executivului interimar de la Sofia Premierul interimar al Bulgariei, Stefan Ianev, considera ca este posibil ca presiunea generata de cresterea numarului de migranti sa devina grava.„Este necesar sa se monitorizeze situatia si, mai ales, ceea ce se intampla in Afganistan”, a declarat premierul. „Situatia se agraveaza in aceasta tara, din punctul de vedere al securitatii, si poate provoca un val de migratie foarte grav. Nu putem prevedea in ce directie va fi acesta, dar, la un moment dat, se va resimti si la frontierele europene”, a adaugat Ianev. Seful executivului interimar de la Sofia a subliniat ca Bulgaria se pregateste sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

