Stiri pe aceeasi tema

- Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie bruta, a crescut cu 9,3% in primele cinci luni din 2018, in timp ce in activitatea de servicii de piata prestate populatiei s-a inregistrat o majorare de 5,9%,…

- In perioada ianuarie- mai 2018, afacerile din comertul cu amanuntul au crescut fata de perioada similara din 2017 atat ca serie bruta, cu 6,4%, cat si ca serie ajustata sezonier, cu 7,5%, arata datele comunicate marți de Institutul Național de Statistica - INS, scrie Mediafax.„Volumul cifrei…

- Miliardarul american de origine maghiara George Soros a atras atenția ca Europa se confrunta in momentul de fața cu o „criza existențiala” și prezinta un plan cu trei direcții pentru a salva uniunea Europeana.

- In perioada ianuarie-aprilie 2018, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de perioada similara din 2017 atat ca serie bruta, cu 9%, cat si ca serie ajustata sezonier - cu 10,5%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Resursele de energie primara au crescut in perioada ianuarie-aprilie cu 3,6%, iar cele de energie electrica au crescut cu 0,4% fata de aceeasi perioada a anului precedent, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica - INS. Resursele de energie primara au crescut…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primele patru luni cu 9,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 22,22 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In primele…

- In trimestrul I 2018, resursele de energie primara au crescut cu 5,4%, iar cele de energie electrica - cu 0,5% fata de trimestrul I 2017. Consumul de energie electrica a crescut cu 2,7%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Principalele resurse de…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primul trimestru cu 9,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 16,99 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). In primul…