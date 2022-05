Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din HoReCa au scos la bataie peste 11.000 de locuri de munca in tara si in strainatate, incepand cu data de 9 martie, cand au fost eliminate restrictiile Covid-19, in crestere cu 153% fata de acelasi interval al anului trecut si cu 22% mai mare comparativ cu 2019, arata datele transmise…

- Un individ care a patruns in gradinile resedintei ambasadorului Republicii Peru la Washington si a spart mai multe ferestre a fost impuscat mortal miercuri de politie, a anuntat aceasta, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Politia olandeza anunta joi, intr-un comunicat, ca a lansat o operatiune de cautare a barbatului care a ucis doi barbati, miercuri, intr-un atac armat intr-un restaurant McDonald's la Zwolle (nord), care sunt sunt frati si oameni de afaceri cunoscuti in regiunea lor, porivit presei olandeze, relateaza…

- O femeie de 53 de ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost lovita de un tren in statia CF Crivina din judetul Prahova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- FBI ofera o recompensa de 250.000 de dolari pentru capturarea ”bucatarului lui Putin”. Oligarhul rus Evgheni Viktorovici Prigozhin este acuzat de implicarea intr-o frauda politica și electorala impotriva SUA. Prigojin este cel care i-a servit caviar și trufe fostului președinte american Bush in 2002.…

- Volodimir Zelenski le-a transmis, intr-un mesaj video, rusilor: „Salvati-va fiii de razboi”. Planul inițial al Rusiei „a eșuat" in primele doua zile ale invaziei, spune presedintele ucrainean: „Cauta mercenari in toata lumea. Ucid civili fara discriminare. Violeaza femei. Rapesc copii”. Fii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Chisinau, intr-o conferința de presa alaturi de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ca Romania nu va refuza niciun refugiat ucrainean care ajunge la granițele țarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Armata ucraineana a anuntat ca peste 11.000 de soldati rusi au murit de cand Ucraina a fost invadata de Rusia, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…