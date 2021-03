Produsul-simbol al elvețienilor a coborit anul trecut la cel mai scazut nivel din ultimii 40 de ani, conform datelor publicate de Asociatia producatorilor de ciocolata din Elveția – Chocosuisse. Pentru prima data dupa 1982, consumul mediu de ciocolata in Elvetia a coborit in 2020 sub pragul de 10 kilograme pe cap de locuitor, transmite Știri.md cu referire la rfi.ro. Elvetienii, primii consu