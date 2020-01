Stiri pe aceeasi tema

- Aflat sub influenta bauturilor alcoolice, consulul onorific al Republicii Serbia nu a oprit la semnalele polițiștilor aflati la post pe Soseaua Pipera, la intersectia cu Calea Floreasca. Imediat s-a trecut la urmarirea acestuia. In incercarea disperata de a scapa, autoturismul consulului a tamponat…

- Un șofer in varsta de 48 de ani, este cercetat penal, dupa ce s-a urcat baut la volan și a lovit un autoturism oprit, din cauza unei avarii, pe partea carosabila, pe DN1, la Codlea Miercuri, in jurul orelor 19.00, barbatul care conducea un autovehicul pe DN1, la km 184+500 m, a lovit un alt autoturism…