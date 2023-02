Stiri pe aceeasi tema

- Conform rezultatelor provizorii ale Recensamantului Populației și Locuințelor din 2021 (RPL2021), populația rezidenta a municipiului Lugoj a scazut fața de anul 2011, cu 12,2%. Rezultatele recensamantului arata ca populația rezidenta a municipiului Lugoj este de 35.450 de persoane, in scadere…

- Din ianuarie 2023, parinții care realizeaza venituri din salarii beneficiaza de o deducere personala suplimentara din impozitul pe venit de 100 de lei pentru fiecare copil inscris la creșa, gradinița

- Ce servicii medicale nu mai trebuie sa platești din 2023, daca ești asigurat. CNAS introduce noi gratuitați in funcție de varsta Romanii vor avea parte de mai multe servicii medicale gratuite, incluse in pachetul de baza al asigurarilor. Noul contract-cadru, pus in dezbatere publica de Casa Naționala…

- Mai multe categorii de persoane, care sunt scutite in prezent de plata contribuției la sanatate, s-ar putea sa nu mai fie exceptate de la aceasta intr-un viitor apropiat chiar. Aceasta masura este prevazuta in ”Strategia Naționala de Sanatate” care a fost elaborata de Ministerul Sanatații, pentru perioada…

- 1903 persoane angajate prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj in primele zece luni al anului 2022Ca urmare a aplicarii masurilor de stimulare a ocuparii prevazute de legislatia in vigoare de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Salaj, in primele zece…