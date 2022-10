Consultații notariale gratuite, de Ziua europeană a justiției civile Uniunea Naționala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR) și Camerele Notarilor Publici vor oferi cetațenilor consultații notariale gratuite , sambata, cu ocazia Zilei europene a justiției civile. Poziționandu-se prin insași esența activitații sale ca „furnizor de incredere” și partener loial al statului, cetațenilor și mediului de afaceri, notariatul roman continua și in acest an tradiția „ Zilei porților deschise ”, organizand la sediile UNNPR și Camerelor Notarilor Publici intalniri cu publicul dornic de informare pe teme juridice notariale. Așadar, sambata, 29 octombrie 2022, in intervalul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

