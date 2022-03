Consultaţii gratuite pentru refugiaţi în cabinetele medicilor de familie ieşeni Colegiul Medicilor Iasi impreuna cu Societatea Nationala de Medicina de Familie, filiala Iasi au demarat un proiect prin care vor oferi refugiatilor ucraineni consultatii medicale in cabinetele de medicina de familie si in centrele de permanenta, in regim de voluntariat. „Razboiul din Ucraina a determinat un val de refugiati in Romania, iar situatia dramatica a acestora ne indeamna sa fim solidari si sa ii ajutam, in masura in care putem. Am demarat acest proiect care sa vina in sprijinul nevoilor medicale ale refugiatilor", au precizat reprezentantii Colegiului Medicilor. Astfel, lista cabinetelor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

