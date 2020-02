Stiri pe aceeasi tema

- Investițiile in startup-uri romanești de Inteligența Artificiala (AI) vor ajunge la aproape 50 milioane euro anual in 2025, potrivit estimarilor anuntate ieri de Horvath & Partners - unul dintre cei mai im...

- Datele lunare Eurostat arata ca industria Romaniei a avut in decembrie o cadere de 8,9% (cea mai mare din UE). Industria Germaniei s-a restrans cu 7,2%, cea a Slovaciei cu 7,1%, cea a Ungariei cu 3,7%, cea a Cehiei cu 3,4%, Polonia fiind singura tara aflata pe orbita Germaniei care a inregistrat…

- Comisia Europeana a trimis scrisori de punere în întârziere Ciprului, Ungariei, Țarilor de Jos, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei și Spaniei din cauza faptului ca aceste țari nu au notificat nicio masura de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind…

- Recent reales cancelar al Austriei, Sebastian Kurz a anuntat joi la o reuniune a Grupului de la Visegrad, desfasurata la Praga, ca doreste sa medieze in cadrul Uniunii Europene intre tarile din Est si cele din Vest, transmite agentia DPA potrivit Agerpres Dupa ce s-a intalnit in capitala ceha cu…

- “Cred ca partidul nu e pregatit pentru o reforma in ințelesul semantic al cuvantului. Mai curand va fi o reșapare cu striuri pentru drumuri grele! Cei din PSD vor cauta soluții in interior, dar acolo nu mai este nicio șansa sa le gaseasca. Cine a avut de plecat a facut-o pana acum, iar cei ramași reprezinta…

- Romania a urcat, in acest an, pe pozitia 32 in clasamentul global PwC Paying Taxes 2020, parte a raportului Doing Business al Bancii Mondiale, care masoara usurinta cu care o companie poate sa-si plateasca taxele. In editia de anul trecut, Romania ocupa locul 49. La nivel global, usurinta cu care…

- Daca Germania este inima Europei, ea este acum inima relaxata a unui om de afaceri bine hranit, care se odihneste pe canapea dupa un prânz prea bogat. Spre binele Europei si spre propriul bine al Germaniei, inima asta trebuie sa bata ceva mai iute, potrivit The Guardian, citat de Rador.Asta…