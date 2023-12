Consulatul României din Rostov-pe-Don a fost închis de Rusia Ministerul Afacerilor Externe reacționeaza, dupa ce Rusia a anunțat ca inchide Consulatul General al Romaniei la Rostov-pe-Don. Marți seara, MAE a comunicat ca nu a fost anuntat oficial cu privire la aceasta decizie, dar a luat nota de publicarea hotararii Guvernului Federatiei Ruse. ”Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de publicarea Hotararii Guvernului Federatiei Ruse privind denuntarea Acordului bilateral incheiat in 2005 privind deschiderea Consulatului General al Romaniei la Rostov-pe-Don. Partea romana nu a fost inca notificata oficial cu privire la aceasta decizie”, a comunicat, marti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu a fost inca notificata oficial cu privire la aceasta decizie, a reactionat marti ministerul Afacerilor Externe, dupa ce Moscova a anuntat inchiderea Consulatului Romaniei de la Rostov pe Don.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca a luat nota de publicarea Hotararii Guvernului Federatiei…

- Guvernul de la Moscova a acceptat propunerea Ministerului rus de Externe de inchide Consulatul General al Romaniei la Rostov pe Don. Premierul rus Mihail Misustin a semnat ordinul in acest sens, a anuntat luni seara agentia oficiala de presa TASS . Ministerul rus de Externe a fost instruit sa notifice…

- La propunerea Ministerului rus de Externe Guvernul de la Moscova a acceptat sa anuleze acordul privind deschiderea consulatului general al Romaniei la Rostov-pe-Don. Premierul rus Mihail Misustin a semnat ordinul in acest sens, a anuntat luni seara agentia oficiala de presa TASS. Ministerul rus de Externe…

- Propunerea de inchidere a reprezentanței diplomatice a fost facuta de catre Ministerul de Externe al Rusiei și a fost semnata luni de catre premierul Mihail Mișuștin, transmite agenția de stat rusa Tass.Potrivit documentul semnat de Mișuștin, guvernul rus a denunțat acordul din 2005 incheiat cu Romania…

- Guvernul rus a acceptat propunerea Ministerului rus de Externe de a anula acordul privind deschiderea consulatului general al Romaniei la Rostov pe Don.premierul rus Mihail Misustin a semnat ordinul in acest sens, a anuntat luni seara agentia oficiala de presa TASS. Potrivit sursei, Ministerul…

- Ambasada Federatiei Ruse promoveaza pe retelele sociale un program de burse pentru romanii care vor sa studieze la universitati din Moscova sau alte orașe. Libertatea a intrebat cați s-au inscris pana in prezent. Iata ce ne-au transmis diplomații ruși la București.„Dragi prieteni, daca doriți sa studiați…

- Executivul a aprobat Legea de ratificare a Acordului intre Guvernul Romaniei și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciproca a actelor de studii. “Este primul Acord de recunoaștere a studiilor intre Romania și Ucraina, adoptat dupa 24 de ani de la semnarea precedentului document-cadru…

- Președintele Klaus Iohannis viziteaza, astazi, Ungaria. Este prima vizita a unui șef de stat roman in aceasta țara, in ultimii 14 ani. „Vizita are loc in contextul unei dinamici crescute a contactelor la nivel inalt, dupa vizita oficiala efectuata de președintele Katalin Novak la Bucuresti, in septembrie…