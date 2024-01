Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa creasca semnificativ captarea și eliminarea emisiilor pentru a-și indeplini obiectivul de a deveni un bloc neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon pana in 2050, a declarat Comisia Europeana intr-un proiect de document consultat de Bloomberg News, scrie oilprice.com.Potrivit…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a precizat ca procesul prin care Romania a aderat la spatiul Schengen terestru si maritim este unul ireversibil. „Procesul este ireversibil, statutul de stat membru Schengen nu mai poate fi ridicat Romaniei decat daca renunta Romania la o astfel de calitate,…

- Un nou studiu al Greenpeace Olanda, intitulat „Emisiile de astazi, decesele de maine: Modul in care marile companii fosile din Europa pun vieți in pericol”, estimeaza ca 360.000 de persoane ar putea muri prematur inainte de sfarșitul secolului din cauza schimbarilor climatice cauzate de emisiile de…

- TikTok stabilește noi standarde de securitate și sustenabilitate prin Proiectul Clover in valoare de 12 miliarde de EuroPeste 150 de milioane de oameni din Europa vin in fiecare luna pe TikTok ca sa iși exprime creativitatea, sa invețe lucruri noi, sa iși promoveze și sa iși dezvolte afacerea sau,…

- Experții in domeniu medical avertizeaza asupra epidemiei de pneumonie din China. Boala se raspandește in prezent in China, dar se pare ca a ajuns și in țarile din Europa de Nord. Autoritațile chineze spun ca spun ca epidemia se datoreaza unui numar de agenți patogeni respiratori.

- Guvernul de la Berlin sprijina deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana cu Ucraina si doreste sa sprijine Kievul in privinta realizarii reformelor necesare, a declarat joi, 30 noiembrie, cancelarul federal Olaf Scholz, scrie Agerpres citand agenția germana de presa DPA.Scholz i-a comunicat…

- Domeniul construcțiilor este puternic afectat de ordonanța pentru reducerea cheltuielilor recent adoptata de Guvern. Mare parte din investițiile publice se sisteaza pana dupa anul nou, principalele victime fiind companiile mici. Multe dintre lucrarile angajate de catre CNAIR, CNI și toate UAT-urile…

- Se discuta despre posibilitatea reintroducerii unei taxe care a fost suspendata in urma cu 7 ani. Este vorba despre taxa de poluare. In trecut, au existat doua astfel de taxe obligatorii, anulate ulterior, pe motiv de constituționalitate, ceea ce a permis recuperarea banilor. Reintroducerea taxei…