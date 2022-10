Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul-concurs "Mesajul meu antidrog", care ofera adolescentilor incadrati intr-o forma de invatamant o alternativa la consumul de droguri, a fost implementat și in acest an in judetul Mures de catre Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Mures, in colaborare cu Casa de Cultura a Studenților…

- Conducerea Primariei orașului Sarmașu anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Alimentare cu apa potabila si bransamente de apa, strada Parti, orasul Sarmasu, judetul Mures", propus a fi amplasat in orasul Sarmasu, strada Parti. "Informatiile…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel-Ioan Boloș, a facut, in data de 3 august 2022, cateva precizari despre proiectul "Muzeului Fotografiei" din Targu Mureș, aflat in portofoliul autoritaților locale din "Orașul Trandafirilor" și propus in vederea obținerii unei finanțari prin intermediul…

- Conducerea societații Sarsoph Mold Invest SRL anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire spalatorie vehicule cu autoservire și spațiu comercial", propus a fi amplasat in comuna Rușii-Munți, sat Morareni nr. 1/A. "Informațiile privind…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu anunta ca 17 octombrie 2022 este data limita pana la care pot fi depuse oferte pentru contractul necesar constructiei sectiunii Chiribis-Biharia din Autostrada Transilvania. Proiectul cu o valoare estimata de 877,779 milioane de lei (fara TVA) este finantat…

- Publicul din Baia Mare este invitat miercuri, 17 august, la Muzeul Satului Din Baia Mare, str. Dealul Florilor nr. 1, la o calatorie muzicala in Transilvania. Proiectul E.M.E.R.I.T. propune un colaj de fragmente muzicale instrumentale extrase atat din literatura culta a unor muzicieni reprezentativi…

- N.Dumitrescu Pentru orice localitate, modernizarea unei scoli reprezinta, pe de o parte, faptul ca acea comunitate are viitor, dar și ca procesul de invațamant este de calitate. Pe aceste principii s-a bazat și conducerea Primariei Boldești-Scaeni, care a trecut pe agenda prioritaților construirea unui…

- Ministerul Sportului desfasoara pe timpul vacantei scolare, in perioada 25 iulie – 19 august, proiectul „Hercules" prin care va oferi elevilor cu varste intre 6 si 14 ani cursuri gratuite de initiere in diferite discipline, se arata intr-un comunicat remis AGERPRES. „Ministerul Sportului duce mai departe…