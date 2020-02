Construcția fabricii Tesla din Germania, îngreunată de furnici și lilieci Construcția fabricii Tesla din Germania, ingreunata de furnici și lilieci Planurile constructorului auto american Tesla de a demara productia de vehicule electrice la o uzina din apropiere de Berlin in anul 2021 depind de relocarea faunei de pe locul unde ar urma sa fie construita viitoarea uzina. Tesla a primit luna trecută aprobarea pentru a-şi construi prima sa uzină din Europa pe o suprafaţă de tren de 300 de hectare la Grünheide, în apropiere de Berlin. În prezent însă gigantul american este într-o cursă contra cronometru deoarece… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

