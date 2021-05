Stiri pe aceeasi tema

- Plajele amenajate din Grecia se redeschid sambata, au anuntat oficiali din domeniul sanatatii, cu o saptamana inainte de deschiderea sezonului turistic, pe 15 mai, scrie Agerpres, preluand AFP. In continuare relaxarii restricțiiilor din Grecia, muzeele se vor deschide pe 14 mai, cinematografele in…

- Premierul Florin Citu a transmis presedintelui Klaus Iohannis propunerea ca Ioana Mihaila sa fie numita ministru al Sanatatii. "Astazi am primit de la colegii din USR PLUS nominalizarea pentru Ministerul Sanatatii, imediat am trimis-o catre presedintele Romaniei, in persoana doamnei Ioana Mihaila. Cred…

- BRAIN AGENCY SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Accesare grant pentru capital de lucru de catre SC Brain Agency SRL” proiect nr RUE 6099 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020.

- „Suntem contemporani cu o lucrare mare, iar darul nostru este un dar pentru eternitate”, a afirmat el. Bucureștiul va fi carantinat! Ministrul Voiculescu nu are nicio indoiala „Este o mare bucurie și o mare șansa sa fim contemporani cu aceasta lucrare sfanta, care va dainui peste veacuri ca…

- Salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit de la inceputul sezonului de schi in peste 500 cazuri. Conform Serviciului Public Local Salvamont Brasov 518 persoane s-au accidentat, ratacit sau au trebuit sa fie evacuate. Pentru doua dintre aceste persoane a fost nevoie si de interventia echipajelor…

- Dupa ce in luna aprilie a anului trecut a fost internat in spital din cauza COVID-19, actorul Mel Gibson (65 de ani) a vorbit deschis despre lupta sa cu boala. „Te simți destul de crunt pentru o vreme”, a declarat actorul pentru Extra, intr-un interviu oferit recent. „Dar medicii nu au fost nevoiți…

- Drumul Județean 705, intre Zlatna și Almașu Mare, este un adevarat calvar pentru locuitorii din zona respectiva. Pe langa craterele adanci, sunt porțiuni intregi in care asfaltul a crapat, iar circulația este un coșmar pentru orice șofer. Documentația pentru lucrarile de reparație la drum a fost depusa…

- Tot mai mulți profesori din Alba, INFECTAȚI cu Covid-19, de la inceperea școlii. Cați elevi au fost confirmați pana acum Numarul cazurilor pozitive de Covid-19 din randul elevilor din județul Alba pare sa se stabilizeze dupa o creștere constanta. Deși reprezinta o veste buna, cazurile din randul profesorilor…