- Tribunalul Bucuresti a decis vineri arestarea pentru 30 de zile a farmacistului care trafica mii de comprimate de Fentanil si Oxicodona, cele mai periculoase droguri existente in prezent pe piata, potrivit Agerpres.

- Conform unui comunicat al DIICOT, in cadrul actiunii cu numele de cod “Himera”, s-a retinut faptul ca in perioada 2022 – 2023 angajatul unui operator economic de profil a comercializat in mod repetat droguri de mare risc, respectiv peste 10.000 de comprimate ce contin ca substanta activa Fentanil, aproximativ…

- Constantin Șonea este acuzat ca vindea Oxicodona și Fentanil, iar astazi a fost reținut. Barbatul lucra la o companie farmaceutica din București și a fost denunțat chiar de o persoana pe care o cunoaște, care in prezent este martor in dosar.

- Peste 10.000 de comprimate ce conțin ca substanța activa Fentanil, aproximativ 700 comprimate Oxycodona, 1200 de fiole de morfina, 380 plasturi ce conțin ca substanța activa Fentanil și comprimate de codeina toate acestea au fost furate de un farmacist din București, care le vindea ulterior pe piața…

- Procurorii DIICOT, alaturi de polițiștii din mai multe direcții ale Poliției Romane, au efectuat, astazi, 21 septembrie, percheziții domiciliare in 3 locații din București, intr-un dosar privind infracțiunea de trafic de droguri de mare risc.