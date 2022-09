Stiri pe aceeasi tema

- George Simion ar fi fost primit cu huiduieli la Liceul Gheorghe Lazar din Capitala, unde a ținut un discurs la ceremonia de deschidere a anului școlar. Elevii l-ar fi huiduit pe liderul AUR in momentul in care a fost chemat sa vorbeasca.

- In ultima perioada, Anamaria Prodan a ținut primele pagini ale ziarelor, asta dupa ce s-a afișat la brațul unui barbat arab care din postarile sale și din descrierea pe care le facea parea ca e noul sau iubit și ca Laurențiu Reghecampf e deja istorie. Vedeta insa a ținut sa faca declarații exclusive…

- Constantin Enceanu și-a deschis o afacere foarte profitabila in Romania și a dat lovitura cu ea. Interpretul de muzica populara a decis sa intre in domeniul afacerilor și a investit 50.000 de euro intr-un local in care organizeaza botezuri și nunți. Iata cum se organizeaza și ce prețuri gasiți aici!

- Un barbat din orașul Radauți ținea in garajul din curtea casei un pui de leu de doar cateva saptamani. Suceveanul a fost sancționat contravențional cu suma de 25.000 de lei. Potrivit Garzii de Mediu Suceava, in urma unei sesizari, comisarii au facut un control la domiciliul unui barbat din Radauți,…

- Daniel Buzdugan, in varsta de 47 de ani, a reușit sa slabeasca 5 kilograme intr-un timp foarte scurt și fara prea mult efort. Prezentatorul de la Radio Zu a dezvaluit care este dieta pe care a urmat-o. Daniel Buzdugan a ținut sa menționeze ca a fost nevoie de voința pentru a putea da jos kilogramele…

- Au trecut șapte luni de cand Petrica Mațu Stoian a plecat dintre noi, insa artistul nu are cum sa fie uitat de prieteni și apropiați. Constantin Enceanu, bunul sau prieten, e distrus și acum de durere dupa plecarea lui la ceruri. Cantarețul spune ca nu i-a șters numarul din telefon.

- Patronul celor de la FCU Craiova, Adrian Mititelu (54 de ani), a fost pus miercuri in libertate din penitenciarul Pelendava, Craiova, la un an și 7 luni de la incarcerare. Acesta a ținut sa sarbatoreasca eliberarea cu o petrecere la un resturant din oraș. Familia Mititelu are din nou motive de bucurie.…

- Interpretul rus, Egor Kreed acuza polițiștii ca l-au ținut blocat la frontiera Republicii Moldova. „Nici nu știam ca am „fani” și printre ei”, a scris artistul pe o rețea de socializare.