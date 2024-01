Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Guatemalei anticipeaza "provocari monumentale" in lupta sa impotriva coruptiei, informeaza Rador Radio Romania.Noul presedinte al Guatemalei, Bernardo Arevalo, a declarat ca se asteapta sa se confrunte cu "provocari monumentale" in lupta sa impotriva coruptiei. Dl Arevalo a spus ca aceasta…

- Asociația Daisler continua campania impotriva depresiei, in ziua cunoscuta ca Blue Monday, considerata popular ca cea mai deprimanta zi din an. Sute de psihologi din intreaga țara ofera consultații gratuite.

- Pe rețelele sociale au aparut noi imagini cu polițiști ucraineni care deja lupta de cateva luni in prima linie a frontului impotriva trupelor ruse. Exista chiar și o „un regiment de asalt” alcatuit din polițiști ucraineni angajați in prezent in luptele dure din tranșeele de pe frontul ucrainean. O inregistrare…

- Comisia Europeana considera ca autoritațile vamale din statele membre trebuie sa joace un rol mai activ in combaterea traficului de droguri, in principal pe fluxurile de marfuri care tranziteaza porturile europene și sa se coordoneze in eforturile de a limita traficul de astfel de substanțe. Președintele…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Cluj le-au dat peste nas procurorilor de la DNA Cluj, in dosarul in care fostul șef al Poliției Cluj, comisarul șef Mircea Rus, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu. Magistrații au anulat probele administrate de procurorii DNA și au retrimis dosarul…

- Candidatata CUB, Eleonora Șaran, a caștigat un nou mandat la funcția de primar a orașului Durlești. Aceasta a caștigat lupta impotriva condatului PAS, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala.

- Mostenitorii lui Diego Maradona, decedat in urma cu trei ani, au castigat marti lupta pentru folosirea numelui marelui fotbalist argentinian, dupa ce cea mai inalta instanta europeana a declarat ca firma argentiniana Sattvica, care apartine fostului sau avocat, nu are dreptul la marca, relateaza Reuters.…

- Emmanuel Macron a anuntat vineri organizarea unei „conferinte umanitare" pe 9 noiembrie la Paris si a avertizat ca „lupta impotriva terorismului nu justifica sacrificarea vietilor civililor" in operatiunile terestre si bombardamentele desfasurate de armata israeliana impotriva Hamas in Fasia Gaza.