- Cristiano Bergodi a prins curaj si le-a avertizat pe rivale dupa Farul – Rapid, scor 0-0, in etapa a 21-a a Ligii 1. Antrenorul giulestenilor este multumit de punctul obtinut in deplasarea cu campioana Romaniei si le-a transmis fanilor ca, dupa reluarea campionatului, esta gata sa lanseze un asalt total…

- Farul a invins-o clar pe Petrolul, scor 3-1, in runda cu numarul 19 din Superliga. Gica Hagi și-a felicitat elevii și a transmis ca are incredere totala in Constantin Budescu. Farul a urcat pentru moment pe loc de play-off, dar Hagi se ferește sa faca socoteli cu privire la finalul sezonului regular.…

- Horatiu Moldovan a fost uluit dupa meciul Rapid – U Cluj, scor 2-3, din etapa a 17-a a Ligii 1. Portarul lui Cristiano Bergodi nu si-a putut explica ce s-a intamplat si cum a putut suferi o astfel de infrangere in fata propriilor fani. Jucatorii lui Cristiano Bergodi au condus cu 2-0 in minutul 24,…

- Andrei Artean l-a ridicat in slavi pe Constantin Budescu dupa ce decarul Farului i-a centrat perfect la gol! Fotbalistul de la Farul Constanța a vorbit și despre convocarea la echipa naționala! Partida de la Ovidiu a contat pentru etapa cu numarul 16 a Ligii 1! Meciul campioanei en-titre a fost in format…

- Ultrasii FCSB-ului au fost peste jucatori, in cantonamentul de la Berceni, inaintea derby-ului cu Rapid. Mihai Stoica a anuntat ce s-a intamplat chiar inainte de meciul FCSB – Rapid, din etapa a 15-a a Ligii 1, care va fi de la ora 20:30, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Membrii marcanti ai Peluzei Nord…

- Incepand de miercuri, 1 noiembrie, o parte din noile masuri fiscale vor intra in vigoare, printre care și limitarea plaților cash la comercianți. Se poate incasa cash, in limita unui plafon zilnic de 10.000 de lei de la o persoana juridica. De asemenea, sunt interzise plațile fragmentate in numerar…

- Mihai Stoica a anuntat ce se va intampla cu Darius Olaru, cand va mai fi convocat la nationala. Mijlocasul celor de la FCSB nu a prins lotul de 23 de jucatori pentru meciul Romania – Andorra, dupa ce a suferit o accidentare in timpul unui antrenament al nationalei. Selectionerul Edi Iordanescu a decis…

- VIDEO: Cand va adopta Guvernul noile reguli pentru jocurile de noroc. Ce se va intampla cu legea ce scoate pacanelele din orașe Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca joi Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta prin care toti operatorii de jocuri de noroc sa fie obligati sa aiba sediul fiscal in Romania.…