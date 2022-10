Constantin Budescu i-a pus gând rău fostei sale echipe: “FCSB este de bătut” Jucatorul echipei Petrolul Ploiesti, Constantin Budescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca FCSB este favorita doar “pe hartie” in meciul programat duminica. “Un meci foarte greu, poate cel mai greu meci de pana acum, cu o echipa buna. Nu trebuie sa ne luam dupa ce s-a intamplat in Europa, e o echipa foarte buna, cu un lot numeros si valoros, si cu siguranta vom avea un meci greu. Pe foaie, ei sunt favoriti pentru ca sunt o echipa buna, dar noi avem suporterii pe stadion si putem echilibra balanta si, de ce nu, putem si castiga. In general la derby-uri te simti mult mai motivat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

