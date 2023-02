Constanteanul Alin Larion a participat, in Bahrain, la Ziua Nationala a Sportului. Activitati in Circuitul International de Formula 1 (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- A fost o zi plina de evenimente la Cluj-Napoca, unde peste 75.000 de oameni au participat la spectacolul de drone și artificii, concertele INNA și Cargo, regalul folcloric și ceremoniile oficiale dedicate Zilei Naționale a Romaniei.

- Plutonierul adjutant sef Cornel Ghincea, din cadrul Detasamentului de Pompieri Giurgiu, este "Salvatorul de Onoare al anului", insigna onorifica fiindu-i acordata, joi, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, prin ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta,…

- Ziua Naționala a Romaniei, 1 Decembrie, a fost sarbatorita in toate orașele Romaniei, dar și in Parlamentul de la Chișinau. Cele mai importante manifestari dedicate Zilei Naționale a Romaniei au fost cele de la București și Alba Iulia. Dar in fiecare oraș mare al Romaniei s-a organizat, la 1 decembrie…

- Centrul de Documentare și Informare al Liceului Teoretic Ioan Slavici din Panciu a gazduit numeroase activitați, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei – 1 Decembrie. Cu emoție, gatiți de sarbatoare și inarmați cu mult curaj, elevii claselor a V-a A și a XI-a C, coordonați de doamna profesor de istorie…

Presedintele UMPMV, gl.(r) Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei.

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, preșcolarii Gradiniței cu Program Normal, structura a Școlii Gimnaziale Nr. 2 Marașești, au sarbatorit prin poezii, cantece, dansuri și depunerea unei coroane. Aceasta zi importanta pentru noi romanii a fost sarbatorita in avans marți, 29 noiembrie, activitațile…

- Biblioteca Județeana Satu Mare in parteneriat cu Școala Gimnaziala „Constantin Brancoveanu” și Gradinița cu Program Prelungit „Mondiala” organizeaza marți, 29 noiembrie, o serie de activitați reunite sub genericul „Te cant și te iubesc, Romania mea!”, pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei. Cu steaguri…