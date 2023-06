ConstantaEsteBine: 29 iunie 2023 Ne apropiem de finalul lunii iunie, si de luna plina de la inceputul lui iulie

Stiri pe aceeasi tema

- Inceput de saptamana, primul patrat al lunii, incepe cresterea catre luna plina de pe 3 iulie. Energia se schimba.Femininul si masculinul incep dansul obisnuit, care dinamizeaza viata.Astazi si maine va ofer citatele finale din cartea Oanei Silvia Filip ndash; La Que Sabe Cea care stie sa fie femeie…

- 5 iunie 2023Vine v am regasit in ziua in care planeta Venus intra in semnul Leului, un semn de foc si pasiune. Energia feminina a lunii iunie se intensifica Corpurile noastre sunt supuse multor stimuli de toate felurile.Unele parti ale lor sunt mai rezistente, altele, mai fragile si rapid afectate de…

- A trecut cu bine luna plina in Sagetator, a lasat in urma energii care necesita asezare.In special partea noastra "simtitoare", feminina, are nevoie sa se re aseze si re modeleze, pentru a ne re conecta la noi insine diferit: cu mai multa blandete, cu mai multa delicatete si da, cu iubire daca este…

- Ligia Deca, ministrul Educației, spune ca orele pierdute din cauza grevei ar putea fi recuperate in anul școlar 2023-2024. Orele au fost finalizate numai la clasele a VIII-a și a XII-a, care susțin examene de final de ciclu. Restu de elevi au ramas cu lecții nepredate și risca sa revina mai repede in…

- Femininul verii, al Naturii si al capriciilor meteorologice ne invaluie in fiecare zi.Se adauga femininul evenimentelor astrologice se apropie luna plina in Sagetator de pe 3 iunie , al diferitelor tranzite planetare Pluto, Venus, Jupiter si Marte se tot misca printre zodii si pregatirea pentru Solstitiul…

- Un val de caldura ajunge in Romania, la inceputul saptamanii. Temperaturi de pana la 29 de grade Celsius și ploi Vremea este rece și instabila in acest weekend in toata țara, insa meteorologii anunța ca Romania va fi lovita un val de caldura, care va aduce temperaturi de pana la 29 de grade Celsius…

- Am intrat oficial in week end, o perioada de relaxare si linistire.Intreaga saptamana, radiatiile solare au fost intense spre foarte intense. Mai ales marti si joi, furtunile solare au atins valori ridicate. Corpurile noastre au reactionat.Personal, m am simtit coplesita de solicitari urgente, care…

- Bine v am regasit in plina Saptamana mare, intr o zi de energie amestecata si haotica.Natura isi face adaptarea, ca in orice primavara.De la frig, vant, furtuni si cicloane, la foarte cald, soare si furtuni solare deosebit de puternice.Cum rezista corpurile noastre Cum pot si ele mai bine. Sustinute…