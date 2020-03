Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au finalizat cercetarile specifice, potrivit unor surse judiciare, in dosarul in care Andrei I., un tanar de 14 ani, din Mangalia, a decedat dupa ce a fost batut de un alt baiat, de 15 ani, Daniel S. Zilele trecute, procurorii au schimbat…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta continua cercetarile specifice in dosarul in care Andrei, un tanar de 14 ani, din Mangalia, a decedat dupa ce a fost batut de un alt baiat, de 15 ani. Cel din urma se afla in stare de arest la domiciliu. In perioada urmatoare, procurorii vor schimba…

- Presa din Nigeria susține ca fiul suspectului, pe nume Emmanuel, a aruncat biletul barbatului, care ar fi fost unul caștigator, in timp ce acesta dormea. Bamidele Olajide, in varsta de 38 de ani, a fost arestat de poliția din Lagos, cel mai mare oraș din țara africana, iar mai apoi a povestit…

- Procurorii au dispus schimbarea incadrarii juridice și au cerut arestarea preventiva a minorului in varsta de 15 ani, din Mangalia, care la inceputul lunii februarie l-a bagat in coma pe un alt adolescent pe care l-a batut cu pumnii și cu picioarele.Agresiunea a avut loc pe 1 februarie, ziua, pe un…

- Moarte cum rar s-a intalnit la Iași. Un barbat in varsta de 47 de ani a murit dupa ce fiul sau l-ar fi injunghiat in picior. Povestea pare mai degraba desprinsa din filmele de groaza. Vineri, in jurul orei 16:30, un tanar de 18 ani avea sa sune la numarul unic de urgențe 112 și [...]

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au trimis in judecata un tanar care adopta pisici, dupa care le schingiuia si apoi le omora. Prin actul de sesizare a instantei de judecata s-a retinut ca ”in timp ce inculpatul se afla in locuinta sa din Timisoara, in cursul anului 2018, a omorat…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie SNAP alaturi de alti aproximativ 160 de politisti din Constanta au chemat la judecata Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta Dosarul 76 118 2020 se afla pe rolul Sectiei de contencios administrativ si fiscal din Tribunalul Constanta. Pana in prezent,…

- Dupa trimiterea in judecata a primarului PNL din Timișoara, Nicolae Robu, liberalii primesc o noua lovitura grea in justiție. Primarul orasului Eforie, Robert Nicolae Serban, a fost trimis in judecata. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta il acuza ca a vandut un teren in mod nelegal…