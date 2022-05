Constanta: Slujba primei zile de de Ramazan Bayram, oficiata de muftiul Muurat Iusuf la Geamia Hunchiar

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatori pascale inedite pentru o mama si fiica ei Castigatoarele concursului, demarat de cotidianul ZIUA de Constanta si agentia Tomis Travel, au petrecut un weekend de poveste pe litoral, la Studio Povesti la Mare 3 , in zona Mamaia Nord. Angelica Ropcean, psiholog de meserie si fiica sa, Irina Vivienne…

- Mitropolitul Epifanie, Capul Bisericii ortodoxe din Ucraina, le-a cerut preoților și credincioșilor sa evite sa participe la slujbe in noaptea de Inviere in zonele unde au loc lupte, deoarece exista temerea ca bombardamentele ruse vor continua in perioada Paștelui ortodox, potrivit Reuters preluata…

- Zeci de persoane participa in aceasta seara la Denia Prohodului Domnului, oficiata de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in Catedrala Arhiepiscopala Sf. Ap. Petru si Pavel din Constanta. Vinerea Mare este ziua de doliu a crestinatatii, in care a fost rastignit Iisus Hristos.In toate bisericile ortodoxe…

- Premierul Nicolae Ciuca le ureaza credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici care sarbatoresc, duminica, Pastele sa aiba sarbatori luminate, pace si liniste sufleteasca. „Sarbatoarea Invierii Domnului este prilej de reflectie si de speranta pentru credinciosii romano-catolici,…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul Pastelui Catolic, in care arata ca sarbatoarea Invierii Domnului este prilej de reflectie si de speranta pentru credinciosii romano-catolici, reformati, evanghelici lutherani si unitarieni din tara noastra si pentru credinciosii din intreaga…

- Ieri, Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, a slujit in Parohia Clondiru (comuna Ulmeni), impreuna cu cinci preoți și doi diaconi, in biserica „Adormirea Maicii Domnului”, unde au fost prezenți credincioși din localitate și din parohiile invecinate. In predica rostita…

- Rugaciuni pentru pace la Biserica Catolica din Pitești. Slujba de duminica va fi oficiata de arhiepiscopul Aurel Perca. „Sfanta liturghie de duminica 27.02.2022, va fi prezidata, in Biserica noastra din Pitești, de IPS Aurel Perca, Arhiepiscop și Mitropolit de Bucuresti. Ne bucuram sa-l avem aproape…

- O suceveanca s-a plans arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca doi preoți de la biserica din sat s-au certat in altar fara sa le pese de credincioșii veniți la slujba. ”Aș dori sa semnalez o situație care nu mi se pare a fi normala. In cursul zilei de 29 ianuarie am fost la aceasta […]…