Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat sambata, la Sibiu, cu privire la cazul unui comandant de nava roman care nu poate fi repatriat de catre familie din China, ca este sigur ca Ministerul roman al Apararii (MApN) face tot ce este posibil, insa ii va cere o informare si ministrului Nicolae Ciuca. "Sunt…

- Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) face apel la presedintele Romaniei pentru a interveni in gasirea unei solutii astfel incat trupul unui comandant de nava roman decedat la bordul vaporului in aprilie sa poata fi repatriat din China, pana in prezent toate demersurile facute in acest sens fiind…

- Premierul Florin Citu s-a referit la situatia legata de repatrierea trupului comandantului roman de nava decedat si care nu poate fi adus in tara din China, afirmand ca este sigur ca Ministerul Apararii face tot in acest caz. Florin Citu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa…

- Comandantul Sandu Dan a decedat pe nava Vantage Wave sub pavilion Liberia pe data de 19 Aprilie 2021, la 4 zile dupa ce nava a parasit un port de incarcare din India. Familia comandantului a trimis o solicitare si catre Ministrul Afacerilor Externe prin care solicita ajutor. Familia unui comandant de…

- Autoritatile chineze refuza repatrierea comandantului de nava, Dan Sandu, mort pe vas. Asiaticii se tem de tulpina indiana de Covid-19. Marinarul roman a murit in data de 19 aprilie la bordul unei nave sub pavilion Liberia. Nava a fost direcționata de proprietar spre un port din Indonezia, pentru debarcarea…

- Familia unui comandant de nava roman decedat solicita ajutorul MAE dupa ce China refuza repatrierea. Comandantul roman a murit in data de 19 aprilie la bordul unei nave sub pavilion Liberia. Nava a fost direcționata de proprietar spre un port din Indonezia, pentru debarcarea trupului celui decedat și…

- Decesul comandantului roman de pe nava Vantage Wave a survenit pe neașteptate, in data de 19 aprilie, in timp ce se afla in portul Huangpu din Guangzhou, China. Vasul a venit din India, unde a incarcat 25.000 de tone de lingouri de aluminiu pe care le-a transportat in China. La patru zile dupa ce a…

- Doi navigatori romani au suferit arsuri pe 40-50% din corp, in urma unui accident ce a avut loc in sala masini a vaporului pe care se aflau, un vrachier maltez aflat la incarcare intr-un port din Malaezia, a informat, joi seara, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihalcioiu. Cei…