Constanta. Programul, de astazi, al comemorarii Eroilor Revolutiei din Decembrie 1989. Unde va avea loc evenimentul

Stiri pe aceeasi tema

- Eroii Revolutiei din 1989 vor fi comemorati la Constanta printr o serie de actiuni cu caracter militar si religios care se vor desfasura duminica, 22 decembrie, in parcul "Regina Maria", la Troita Martirilor Revolutiei. De la ora 13:00, va avea loc defilarea garzii de onoare pe bulevardul Alexandru…

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului se va intruni in data de 5.12. 2019, ora 10.00, avand pe ordinea de zi si solicitarea SC Elys Interdecor SRL de emitere a acordului de consultare publica "PUZ pentru zona delimitata de strazile I.L. Caragiale, Poporului, Fulgerului si aleea Nalbeildquo;.Zona…

- Echipele SC Confort Urban SRL continua lucrarile de amenajare a scuarului la trecerea de pietoni situata pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, in zona Scolii Gimnaziale "Spectrum".Stratul de covor asfaltic a fost decopertat in vederea turnarii materialului bituminos in zona statiei de autobuz si pe partea…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, va participa pe 1 Decembrie la evenimentele organizate la Iasi de Ziua Nationala a Romaniei, la invitatia municipalitatii. "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a decis sa sarbatoreasca Ziua Nationala din acest an la Iasi, ca omagiu adus strabunicilor…

- Sute de persoane din satele constanțene sau chiar din municipiul Constanța invața sa scrie și sa citeasca prin programul ”A doua șansa”, desfașurat de Ministerul Educației inca de la jumatatea anilor 2000. In județul Constanța, 12 școli ofera aceasta posibilitate copiilor, adolescenților sau chiar adulților…

- Anul Timisoarei Capitala Culturala Europeana (TCCE) 2021 va fi deschis oficial cu un spectacol de opera care va fi prezentat in premiera mondiala pe scena Operei Nationale Romane din Timisoara (ONRT), "Traian in Dacia", dupa ce a fost scrisa in secolul XVIII de compozitorul italian Giuseppe Nicolini,…

- Un accident rutier s a produs, sambata dimineata, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, intre Trocadero si Dacia. Potrivit ISU Constanta, o persoana a fost ranita in urma impactului dintre doua autoturisme marca Opel. Aceasta a fost preluata de o ambulanta pentru ingrijiri medicale. ...

- Trei soferi au fost implicati, vineri spre sambata noapte, intr un carambol rutier soldat cu ranirea unuia dintre ei. Doi dintre soferi, o femeie si un barbat erau bauti.Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 01:35, un barbat, de 62 de ani, refuzand a fi testat cu aparatul etilotest si, de asemenea,…