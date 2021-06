Constanta. Pieton ranit pe strada Dobrila Eugeniu, in zona Rally Hot

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta seara, in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, un pieton a fost lovit de autobuz, pe bulevardul Tomis, in zona Dacia.Victima este constienta si cooperanta. ...

- O persoana a fost ranita in urma unui accident rutier, produs pe strada Mircea cel Batran din Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina, in aceasta seara, in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, s a produs un accident rutier intre doua…

- Accident rutier in Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta seara, 11 mai, in municipiul Constanta. Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism si un biciclist, pe bulevardul Tomis. In urma…

- Accident rutier in Mamaia Nord. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, 29 aprilie, in municipiul Constanta. Potrivit primelor informatii, a avut loc un accident rutier intre doua autoturisme, in zona Mamaia Nord.In urma impactului, a rezultat o victima.…

- Accident rutier la o trecere de pietoni in Constanta. Este implicata o motocicleta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat, in cursul zilei de astazi, 26 aprilie, sa intervina in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, s a produs un accident rutier in care este…

- Accident rutier pe strada Baba Novac din Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat, in cursul zilei de astazi, 25 aprilie, sa intervina in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, s a produs un accident rutier pe strada Baba Novac din Constanta.In urma impactului,…

- Accident rutier cu victima la intrare in Valu lui Traian.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat, in cursul zilei de astazi, 20 aprilie, sa intervina la intrarea in Valu lui Traian, sensul dinspre Constanta.Potrivit primelor informatii, un autoturism a intrat intr un stalp.…

- Accident rutier in muncipiul Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina, astazi, 20 aprilie, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, s a produs un accident intre doua autoturisme, pe strada I. G. Duca.In urma impactului, o rezultat o victima.…