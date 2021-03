Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul fregatei „Regina Maria” a gasit o pluta de salvare in deriva fara supraviețuitori in zona in care joi s-a scufundat nava „Volgo Balt 179”. Misiunea de cautare a persoanelor disparute continua. O pluta de salvare in deriva fara supraviețuitori a fost gasita vineri de echipajul fregatei „Regina…

- UPDATE, 12 martie 2021 – Fregata ‘Regina Maria’ continua si vineri misiunea de cautare a persoanelor disparute in Marea Neagra ca urmare a scufundarii navei ‘Volgo Balt 179’, la distanta de aproximativ 70 mile marine travers Constanta. ‘Raionul de cautare a fost extins, pe parcursul noptii de 11 spre…

- Autoritatile continua cautarile in Marea Neagra pentru gasirea celei de-a 13-a persoane din echipajul ucrainean a carui nava, Volgo Balt 179, s-a scufundat ieri, 11 martie, se arata intr-un comunicat al Statului Major al Forțelor Navale, care precizeaza ca a fost descoperita o „pluta de salvare in deriva”.Fregata…

- Raionul de cautare a fost extins, pe parcursul noptii de 11 spre 12 martie, din cauza conditiilor hidro meteorologice din zona, iar vineri, 12 martie, in jurul orei 09.00, nava militara a descoperit un punct de contact pe suprafata marii, cel mai probabil o pluta de salvare in deriva. Fregata "Regina…

- Reprezentantii Grup Servicii Petroliere (GSP) au anuntat, joi seara, ca au sistat actiunea de cautare a marinarului disparut in Marea Neagra dupa scufundarea cargoului „Volgo Balt 179”. Noua dintre cei zece membri ai echipajului salvati urmeaza sa fie transportati la dana pentru pasageri a portului…

- Centrul Maritim de Coordonare din subordinea Autoritatii Navale Romane a transmis, joi, catre Statul Major al Fortelor Navale o solicitare de interventie pentru cautarea si salvarea unei persoane disparute in Marea Neagra, ca urmare a scufundarii navei "Volgo Balt 179", cu pavilion Insulele Comore,…

- Misiune de cautare si salvare in Marea Neagra. Centrul Maritim de Coordonare din subordinea Autoritatii Navale Romane a transmis, joi, 11 martie, catre Statul Major al Fortelor Navale o solicitare de interventie, pentru cautarea si salvarea unei persoane disparute in Marea Neagra, ca urmare a scufundarii…

- Dragorul Maritim "Locotenent Lupu Dinescu" (DM-25) a parasit joi Portul Militar Constanta, pentru a desfasura misiuni de asigurare a securitatii colective a NATO, in Marea Neagra, ca parte a Gruparii Navale Permanente NATO de Lupta Contra Minelor Marine SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures…