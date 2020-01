Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constanta a decis azi condamnarea lui Boris Parpala, fost inspector in cadrul Consiliului Judetean Constanta si director al Directiei pentru Agricultura a Judetului Constanta, la cinci ani si trei luni de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva. Boris Parpala a fost trimis in…

- Un tribunal francez l-a condamnat, vineri, pe fostul director general al grupului francez de telefonie Orange, Didier Lombard, la o pedeapsa de un an de inchisoare, dupa ce l-a gasit vinovat de "hartuire morala" intr-un dosar care are legatura cu valul de sinucideri de la France Telecom, transmite…

- Sentința de ultima ora, in cazul Colectiv. Fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul Colectiv. Cei trei patroni ai clubului Colectiv au primit 11 ani și 8 luni de inschisoare. Decizia este in prima instanța. Articolul…

- Fostul director al Directiei Agricole Gorj a fost condamnat la trei ani si o luna de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, fals in declaratii, ambele in forma continuata.

- Fostul director al Direcției pentru Agricultura Gorj, Dan Tanasescu, a fost condamnat la 3 ani și o luna de inchisoare cu executare pentru fapte de corupție. Sentința a fost pronunțata de catre Tribunalul Gorj și poate fi contestata de catre Dan Tanasescu. Acesta este acuzat de procurorii anticorupție…

