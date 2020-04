Constanta. De unde se pot face cumparaturi, astazi, a doua zi de Paste. Sunt surprize anul acesta. Programul supermarketurilor

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada Paștilor, supermarketurilor și hypermarketurilor vor funcționa dupa un program special. Iata cand vor fi deschise Auchan, Carrefour, Lidl, Dedeman, Kaufland, Mega Image, Penny. Program Paști 2020. AUCHAN Potrivit datelor puse la dispoziție de site-ul oficial al lanțului de magazine, programul…

- La fel ca in fiecare an, toate magazinele vor fi inchise duminica, in prima zi de Paște. In zilele urmatoare, acestea vor funcționa dupa un program special. Trebuie spus ca programul poate suferi modificari in anumite zile, in funcție de specificul fiecarui market sau de orașul in care funcționeaza.…

- Carrefour 13-17 aprilie 08:00 - 22:00 18 aprilie 08:00 - 18:00 19-20 aprilie Inchis Lidl 13-17.04 (luni - vineri) - 7:30-21:00 (exceptie Caransebes, Otelu Rosu si Blaj*) 18.04 (sambata) - 7:30-17:00 19-20.04 (duminica - luni)- Inchis Kaufland Profi

- Cumparatorii pot accesa platforma www.monitorulpreturilor.info, pentru a compara prețurile produselor alimentare practicate de catre principalii comercianți. Aplicația fost actualizata, astfel incat consumatorii sa poata compara prețul practicat de magazinele din apropiere pentru fiecare produs dorit.…

- ANPC a facut controale in marile magazine pentru a verifica daca s-au luat masurile de protecție necesare in cazul pandemiei de coronavirus cu care ne confruntam. Inspectorii au constatat ca magazinele private au luat din proprie inițiativa toate masurile indicate in aceasta situație, pentru ca atat…

