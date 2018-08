Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de autoturisme aflate intr-un parc de dezmembrari din judetul Constanta au fost distruse, marti, intr-un incendiu. Interventia pompierilor a durat doua ore si jumatate, iar cauza incendiului a fost un scurt-circuit, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- O persoana disparuta joi seara in largul marii, in statiunea Eforie Nord, in zona Belona, este cautata cu o ambarcatiune de lucratori ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- Un barbat a fost salvat, miercuri, din largul Marii Negre, de catre pompierii constanțeni. Barca penumatica in care se afla a fost luata de curenții puternici și tarata in larg. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea” al judetului Constanta, barbatul a cerut, miercuri, ajutorul…

- Chiar daca vremea se anunta schimbatoare in urmatorul interval, in fiecare vara, canicula este cea care creeaza cele mai mari probleme. Tocmai de aceea, specialistii ISU "Dobrogea" si medicii SMURD, nu intarzie sa dea reacomandari, despre cum sa fie suportata mai usor canicula.Astfel, pentru prevenirea…

- Zeci de persoane au fost evacuate, marti dimineata, dintr-un hotel din statiunea Venus, dupa ce un incendiu a izbucnit in camera tehnica a unitatii, fara ca nimeni sa fie ranit. Zeci de persoane au fost evacuate, marti dimineata, dintr-un hotel din statiunea Venus, dupa ce un incendiu…

- Un copil de 7 ani s-a inecat luni in mare, in zona plajei Modern din Constanta, trupul acestuia fiind scos la mal de valuri seara, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea". Reprezentanti ai Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta au declarat ca manevrele…

- Corpul carbonizat al unui barbat a fost gasit intr-o masina care a luat foc, duminica seara, in localitatea Archid, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj. "Duminica, la ora 22,45, Detasamentul de Pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina la…