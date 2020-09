Un barbat a fost retinut de procurorii DIICOT din Constanta pentru pornografie infantila si va fi prezentat joi in fata instantei cu propunere de arestare preventiva.



Potrivit Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, procurorii Serviciului Teritorial Constanta au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui inculpat in telefonul caruia au fost gasite materiale pornografice cu minore ce aveau varste cuprinse intre 9 si 12 ani.



"In cauza s-a retinut faptul ca, in luna august 2020, (...), inculpatul a determinat mai multe persoane…