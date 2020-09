Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit și confiscat la Agigea peste 412.000 pachete cu țigari de contrabanda, transportate intr-un container care avea la fațada obiecte de mobilier. Marfa de contrabanda valoreaza peste un milion de euro.

- Doua microbuze, ticsite cu marfa de larg consum fara acte de proveniența, au fost depistate in trafic de catre polițiștii de frontiera. Mai exact, cele doua microbuze au fost oprite pentru verificari pe șoseaua Lipcani-Corjeuți.

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat la Digi24 ca este probabil ca “circa jumatate de milion de oameni din Romania sa fi trecut deja prin boala”, iar in momentul aparitiei unei astfel de infectii virale, cum este si coronavirusul, “numarul de cazuri diagnosticate este…

- Circa jumatate de milion de oameni din Romania au trecut deja prin boala, sustine medicul Alexandru Rafila, care spune ca numarul de cazuri diagnosticate cu coronavirus este mult mai mic fața de numar real.

- Aproximativ 9.000 de pachete de tigari, in valoare de peste 100.000 de lei, au fost depistate intr-un autoturism pe raza municipiului Satu Mare, informeaza, luni, un comunicat de presa al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei.Potrivit sursei citate, aflati…

- Procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii SIS au efectuat, ieri, percheziții, in cadrul unui dosar penal de contrabanda. Acțiunile au avut loc intr-un depozit, amplasat intr-o localitate din imediata apropiere a frontierei de stat cu Romania, unde au fost gasite 570 cutii, care conțineau 285 mii pachete…

- Circa 600 de mii de pachete cu țigari de marca „Ashima” fara timbru de acciz, in valoare de jumatate de milion de euro au fost depistate in urma perchezitiilor efectuate luni, intr-un depozit situat la frontiera cu Romania.

- bull; Captura a fost facuta in urma unei anchete instrumentate de procurorii Parchetului Curtii de Apel ConstantaTigari de contrabanda in valoare de 143.000 de lei au fost descoperite de politistii Garzii de Coasta, in Portul Midia. Captura insumeaza 10.400 de pachete cu tigari si a fost facuta in urma…