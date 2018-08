Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat marti la Constanta, ca in urma unei inspectii efectuate in sudul litoralului a constatat ca plajele turistice aflate in administrarea sezoniera a operatorilor privati respecta toate conditiile de confort si salubrizare impuse prin contractul de gestionare.…

- Zeci de mii de constanteni racordati la sistemul centralizat de termoficare ar putea ramane fara apa calda, de saptamana viitoare, intrucat Regia Autonoma Judeteana de Apa (RAJA) Constanta anunta ca va opri furnizarea apei catre Societatea Electrocentrale, daca nu se achita o datorie de aproape trei…

- Trei persoane au fost ranite, un tânar în vârsta de 17 ani fiind în coma, în urma unui accident rutier produs, în apropiere de stațiunea Costinești, în care au fost implicate o autoutilitara și un autoturism cu volan pe dreapta. Potrivit polițiștilor, accidentul…

- Medicii de la ambulanta au inregistrat luni dimineata un nou caz de deces prin inec in apa marii, dupa ce valurile au scos la mal corpul neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani, pe o plaja din nordul orasului Navodari. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a anuntat, vineri, ca pana la sfarsitul anului 2021 urmeaza sa fie realizati 25 de kilometri de plaje noi pe litoralul romanesc, valoarea investitiei fiind de peste 752 de milioane de euro din fonduri europene, iar garantia lucrarilor va fi de 50 de ani.…

- De la inceputul lunii mai si pana acum sase persoane s-au inecat pe litoralul romanesc. Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea” a transmis un mesaj de atentionare pentru cei care fac baie in mare.

- Un copil de 7 ani s-a inecat luni in mare, in zona plajei Modern din Constanta, trupul acestuia fiind scos la mal de valuri seara, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea". Reprezentanti ai Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta au declarat ca manevrele…