- Regimul de inaltime a constructiei este cu subsol, parter si 2 etaje, iar aria desfasurata construita este de aproape 3.700 mp. „Cladirea se va reabilita higro-termic pe toata anvelopa. Dupa finalizarea lucrarilor de constructii si instalatii la interior si exterior, se vor reface in totalitate finisajele…

- Gal Avram a fost trimis in judecata pentru trafic de influența, dar cumparatorul influenței, nu! Asta pentru ca acesta l-a denunțat pe Gal, informeaza Clujust. Este vorba despre Bogdan Craciunoiu,

- Exista cliseul inventatorului izolat de lume, asocial, absorbit de rezolvarea unor probleme esentiale ale stiintei si tehnicii, un tip complet dezinteresat de aspectele financiare/ materiale ale lumii terestre. Aceasta imagine de film a fost alimentata si de relatarile unora care au mers in anii ‚90,…

- Ioan Turc, noul edil al Bistriței a reușit sa adune cate ceva in ultimii ani. Acesta are o casa in municipiu, a investit intr-un fond de pensii privat și deține tablouri și carți vechi in valoare de 7.000 de euro. Potrivit celei mai noi declarații de avere, depuse inainte de alegerile locale, Ioan Turc…

- Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Vechi cunoscuti ar putea sa-ti deschida usi noi si sa iti dea o mana de ajutor. Asigura-te ca profiti la maximum de aceste oportunitati ca sa-ti duci la indeplinire planurile si ambitiile. Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)…

- Mai multi tineri straini care au locuit in tara noastra timp de un an de zile, in cadrul unui proiect de voluntariat, au avut ocazia sa viziteze Romania si sa-si creeze propriile impresii despre tara noastra.

- Am cautat pe tot internetul care este cel mai vechi desert din lume, iar daca acesta se zvonește ca este chiar terciul lui Noe…. atunci nu știu ce poate sa fie mai vechi. Suna bine și delicios așa ca o sa il incerc și eu… atunci cand am toate ingredientele. La 100g are doar 140... View Article